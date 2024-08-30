Barış Alper Yılmaz'a şaşırtan talip: Yönetim 30 milyon euroda diretmeyecek
Galatasaray'da geçen sezona damga vuran isimlerden olan Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı. Daha önce adı Liverpool ve Brighton gibi Premier Lig ekipleriyle anılan milli futbolcu için Yunan ekibi Olympiakos devrede. Transfer döneminin başında Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon eurodan açan yönetimin bu kez futbolcunun istemesi durumunda transfere izin vereceği iddia edildi.
30/08/2024
Galatasaray ve A Milli Takım altında geçen sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ın sürpriz bir talibi var.
Fanatik'te yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz ile Yunan ekibi Olympiakos ilgileniyor.
Transfer döneminin başında Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon eurodan açan yönetimin de strateji değiştirdiği iddia edildi.
Yönetimin gelinen nokta itibarıyla Barış Alper Yılmaz'a gelen tüm teklifleri değerlendireceği aktarıldı.
Barış Alper Yılmaz'ın istemesi halinde ise futbolcunun transferine izin verilecek.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı.
Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.30/08/2024 11:29