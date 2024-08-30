Barış Alper Yılmaz'a şaşırtan talip: Yönetim 30 milyon euroda diretmeyecek

Galatasaray ve A Milli Takım altında geçen sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ın sürpriz bir talibi var.

Fanatik'te yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz ile Yunan ekibi Olympiakos ilgileniyor.

Transfer döneminin başında Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon eurodan açan yönetimin de strateji değiştirdiği iddia edildi.

Yönetimin gelinen nokta itibarıyla Barış Alper Yılmaz'a gelen tüm teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz'ın istemesi halinde ise futbolcunun transferine izin verilecek.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı.

Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.