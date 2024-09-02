Barış Alper Yılmaz'dan sonra şimdi de Yusuf Yazıcı: Fransızlar açıkladı
Lille'den ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Yusuf Yazıcı için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'a talip olduğu belirtilen Olympiakos'un Yusuf Yazıcı için de devrede olduğu öne sürüldü.
02/09/2024
Lille ile sözleşme yenilemeyen Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi merak konusu.
Fransız basınında yer alan iddiaya göre, Olympiakos ve Lazio, milli futbolcunun peşinde.
Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül'de kapanmış olmasına rağmen kulüpler sözleşmesi bulunmayan futbolcuları kadrosuna katabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde Olympiakos'un Barış Alper Yılmaz ile de ilgilendiği öne sürülmüştü.
Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille formasıyla 42 maçta 2.128 dakika süre aldı.
27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.02/09/2024 13:40