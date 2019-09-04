Barış Burcu, Akıncı- Lute görüşmesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdüren BM Genel Sekreteri Antonio Guerres’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bugün yaklaşık bir saat süren yararlı bir görüşme daha yaptığını belirtti. Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Lute ile temaslarının bir süre daha devam edeceğini ifade etti. Burcu, “Bir sonraki görüşmenin zamanı kesinleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır”dedi.