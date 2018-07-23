Barış Burcu: Sırf müzakere olsun diye bir müzakere sürecine taraf olmayacağız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a , ucu açık ve belirsizliklerle dolu ve sırf müzakere olsun diye yapılacak bir müzakere sürecine taraf olmayacağını iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’dan açıklama geldi.

Burcu, Akıncı-Lute görüşmesini “yararlı bir görüşme”olarak niteledi.

Barış Burcu’nun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’a Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakere sürecinde bugüne kadar aldığı yapıcı insiyatifleri anlattı.

Görüşmede Akıncı’nın, Lute’a Kıbrıs Türk tarafının tüm olumlu çabalarına rağmen bugüne kadar bir çözüme ulaşılamamış olunmasının nedenlerini detaylı bir biçimde örnekleyerek aktardığını anlatan Burcu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı her zaman çözüm odaklı ve yapıcı bir tutum sergileyen Kıbrıs Türk tarafının müzakere süreçlerinde yaşanan bu deneyimler ışığında ucu açık ve belirsizliklerle dolu ve sırf müzakere olsun diye yapılacak bir müzakere sürecine taraf olmayacağını da açıklıkla belirterek bundan sonra izlenmesi gereken yol ve yöntemle ilgili düşüncelerini paylaştı.”ifadelerini kullandı.

BRTK