Barış, Diplomasi ve daha aydınlık bir gelecek için ortak ses

5 komite, 140 delege ve 77 ülkenin temsil edildiği MUNKY 2025 gerçekten olağanüstü bir başarıya imza attı!

Geçtiğimiz haftasonu, 25-26 Ocak tarihleri arasında, The English School of Kyrenia, Model Birleşmiş Milletler Girne Konferansı'nın dinamik enerjisini bir kez daha yaşadı! Kıbrıs'ın Kuzeyi ile Güneyi arasındaki uçurumu aşarak, adanın dört bir yanındaki okullardan gelen katılımcılar, Birleşmiş Milletler simülasyonu için topluluk ve iş birliği duygusu geliştirdiler.



2 gün boyunca devam eden etkinliğin dinamiği yüksekti. 10, 11, 12 ve 13. sınıf öğrencileri, çeşitli ülkelerden delegelerin yerine geçerek, temsil ettikleri ülkelerin politikaları ve bakış açıları üzerinden gerçek dünya sorunlarıyla başa çıkmak için titizlikle çalıştılar. Tüm komiteler ve organizasyonlara 12 ve 13. sınıf öğrenciler başkanlık etti.



Düşünceler paylaşıldıkça yeni fikirler ateşlendi, kararlar taslak haline getirildi ve işbirliği ruhu gelişti.



Katılımcılar arasındaki genel hava oldukça olumluydı; birçoğu MUNKY 2026'ya tekrar katılmak istediklerini ifade ettiler. Konferansın sonunda herkesin çıkardığı en önemli ders, ortak bir amaç ve hırsla birleşen genç liderlerin gerçekten değişim yaratabileceği ve daha uyumlu, birbirine bağlı bir dünyaya katkı sağlayabileceğiydi.



Genç delegeler, coşkuları, yaratıcılıkları ve yeni bakış açılarıyla yarının liderleri olma yolunda büyük adımlar atarken, MUNKY 2025, daha parlak bir geleceğe doğru ilham verici bir yolculuğun sadece başlangıcıydı.