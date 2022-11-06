Barış Gücü’nden Taksim sahasıyla ilgili Rum Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim

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06/11/2022

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Barış Gücü’nden Taksim sahasıyla ilgili Rum Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim

BM Barış Gücü’nün Rum Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunarak Taksim Sahası’nda başlayan çalışmalar nedeniyle Rum basınında yer alan haberlerden duyulan rahatsızlığı ilettiği bildirildi.

Kathimerini konuyla ilgili haberi “BM Barış Gücü’nden Dışişleri Bakanlığı’na Girişim” başlığıyla verdi.

Habere göre, BM girişimde özellikle, “Rum yönetiminin onayı olmadan, ara bölgenin bir bölümünü KKTC’ye vermekle ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Dışişleri Bakanlığı’nın davetine, birkaç saat öncesinde yemek yiyecek ve birkaç saat sonrasında Kanada’ya gidebilecek kadar iyi olmasına rağmen, rahatsızlık belirterek davete icabet etmemekle” suçlandığı haberler üzerinde duruldu.

06/11/2022 14:07
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TAGS: taksim sahası
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