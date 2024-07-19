“Barış Harekatının 50. yılı ve Kıbrıs Tarihi Sempozyumu” düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yılı etkinlikleri kapsamında bugün “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı ve Kıbrıs Tarihi Sempozyumu” düzenlendi.

Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen sempozyum Girne Vuni Palace Otel'de yer aldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Kıbrıs Gazisi, Emekli Tuğgeneral Cemal Ergün Barış Harekatına 1’inci Komando Tabur Komutanı olarak katıldığını belirterek, harekatın askeri cephesiyle ilgili detayları anlattı.

KKTC eski Turizm ve Kültür Bakanı İsmail Bozkurt da konuşmasında, Kıbrıs’ın Akdeniz’de Türk varlığının devam ettiği tek ada olduğunu vurgulayarak, bu varlığın devamının ilk nedeninin Kıbrıs Türkü’nün Osmanlı’nın adayı terk etmesinden 1974’e kadar geçen süreçte sergilediği inanılmaz mücadele olduğunu kaydetti. Bozkurt, ikinci nedeninin ise bu mücadeleyi tamamlayan 20 Temmuz Barış Harekatı olduğunu vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin 1878’den sonra önce İngiliz Yönetimine karşı etnik kültür ve Türk kimliğini devam ettirmek için, ardından Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan’a karşı Enosis’i engellemek ve Türkiye’den kopmamak için mücadele verdiğini kaydeden Bozkurt, Kıbrıslı Türklerin kendilerini hiçbir zaman Türkiye’den ayrı görmediğini ve Atatürk’ü izinden gittiğini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün 1963-74 yılları arasında sergilediği büyük mücadele olmasaydı Kıbrıs Barış Harekatının gerçekleşemeyeceğini dile getiren Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti ve Türki devletler için Doğu Akdeniz’de batmaz bir uçak gemisi olan adada Türk varlığının devam edebilmesi için, 20 Temmuz Barış Harekatının getirdiği kazanımlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerin varlığından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen de konuşmasında Kıbrıs’ın stratejik önemini koruduğunu dile getirerek, adanın tarih boyunca Akdeniz’de egemenliğin sembolü olduğunu kaydetti.

Türk Tarih Kurumu’nun Kıbrıs konusundaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Özgen, yıllardır sürdürdükleri yayın, sempozyum, seminer faaliyetleri yanında, son dönemde adada Türk varlığını kayıt altına almak, ulusal bilincin gelecek kuşaklara aktarılması ve Kıbrıs meselesinde yararlanılacak bilimsel diplomatik kaynakların temini konularına önem verdiklerini kaydetti.

Özgen, bu çerçevede, KKTC Milli Eğitim Bakanlığıyla imzalanan protokolle, tarih, sosyal bilgiler ve sanat tarihi öğretmenlerine yönelik mesleki eğitimler yanında , milli bilincin korunarak genç kuşaklara aktarılmasını sağlayacak çalıştaylar düzenlendiğini kaydetti. Özgen, Kıbrıs’ın yakın geçmişine dair mücahit, devlet adamları , diplomat ve araştırmacılardan elde edilen arşiv belgelerinin araştırmacıların hizmetine sunulması için yaptıkları çalışmaları da aktardı.

Kurum, Başkent Üniversitesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde, Mücahit ve Mücahidelerin anlatımıyla Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi Sözlü Tarihi projesinin de geçtiğimiz yıl başlatıldığını dile getiren Özgen, hedeflerinin, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kapsamında düzenlenen sempozyumda, Osmanlı Döneminde Kıbrıs, Kıbrıs Barış Harekatı ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Kıbrıs’ın durumunun ele alınacağı oturumlar yer alacak.