''Barış için Birlik'' AB-UWC gençlik liderliği forumu Lefkoşa'da gerçekleşecek

UWC’de (United World Colleges / Birleşik Dünya Kolejleri) Kıbrıslı Gençlere yönelik AB Burs Programı 21-22 Eylül 2024'te Lefkoşa, Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan "Barış için Birlik AB-UWC gençlik liderliği forumunu" duyurmaktan gurur duyar.

Forum, Kıbrıs'tan ve yurtdışından başta 14-18 yaş arası gençler i hedef al mak üzere, barışı ve liderliği teşvik etmeyi ve daha barışçıl ve sürdürülebilir bir dünyanın savunucuları olarak seslerini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Türünün tek örneği olan etkinlik, Kıbrıslı ve uluslararası UWC öğrencileri, personeli ve mezunlarının yanı sıra Kıbrıslı lise öğrencileri, eğitimciler, sivil toplum ve diğer paydaşlar da dahil olmak üzere 200 katılımcıyı bir araya getirecek.

UWC eğitim modelini yansıtan iki günlük forum, gençliğin, eğitimin ve Avrupa Birliği'nin barış inşası ve değişim yaratmadaki rolleriyle doğrudan ilgili yaşanmış deneyimleri sergileyecek, sorgulayacak ve sunacak.

UWC'nin eğitimi barış ve sürdürülebilir bir gelecek için birleştirici bir güç haline getirme misyonuna uygun olarak forum, genç bireylerin liderlik becerilerini aktif olarak geliştirmeleri ve aynı zamanda barışçıl bir gelecek inşa etmenin önemi ve karmaşıklıkları konusundaki anlayışlarını derinleştirmeleri için bir alan görevi görecek. Etkinlik sırasında gençler, açılış konuşmaları, interaktif atölye çalışmaları, gençlerin liderliğindeki oturumlar ve ilgi çekici tartışma panellerinin yer aldığı zengin bir programa katılacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UWC tarafından uygulanan, UWC’de Kıbrıslı Gençlere yönelik AB Burs Programı’nın başarısının ardından, gençlik merkezli forum Kıbrıs'a daha fazla uluslararası perspektif getirerek katılımcıların diğer kültürlerden ve ülkelerden kişilerle bağlantı kurmasına olanak tanıyacak. AB-UWC ortaklığı 2019'da başlamış ve şu anda 1.000'den fazla Kıbrıslı gence ulaşarak onları Kıbrıs toplumları arasında güven artırıcı bir önlem olarak toplumlararası bir ortama dahil etmiştir .

"Barış için Birlik AB-UWC gençlik liderliği forumu" hakkında daha fazla bilgi edinmek veya kaydınızı yapmak için lütfen www.united4peace.eu adresini ziyaret edin.

UWC'deki Kıbrıslı Gençlere Yönelik AB Burs Programı Hakkında

UWC'deki Kıbrıslı Gençlere yönelik AB Burs Programı, Kıbrıslı toplumlar arasında karşılıklı anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UWC tarafından uygulanan program, 2019 yılında başladı ve o tarihten bu yana 64 Kıbrıslı öğrenciye, Avrupa'daki bir UWC okulunda (UWC Adriyatik, UWC Maastricht, UWC Mostar ve UWC Robert Bosch College) iki yıllık bir programa katılmaları için burs verdi. Programda ayrıca Kıbrıs, Avrupa ve Akdeniz bölgesinden gençleri bir araya getiren kısa kurslar ve gençlik katılımı faaliyetleri de yer alıyor.

Birleşik Dünya Kolejleri Hakkında

United World Colleges (UWC) Birleşik Dünya Kolejleri, eğitimi barış ve sürdürülebilir bir gelecek için insanları, ulusları ve kültürleri birleştiren bir güç haline getiren önde gelen küresel bir akımdır. Dünya çapında 18 okuldan oluşan UWC, barış, sürdürülebilirlik ve girişimci zihniyete bilinçli bir şekilde odaklanarak her yıl dünyanın dört bir yanındaki çok çeşitli topluluklardan binlerce genci eğitmektedir. Daha fazla bilgi için uwc.org adresini ziyaret edin.