“Barış İçin Birlikte: Gençlik Liderlik Forumu” düzenlendi

Lefkoşa’da, “Barış için Birlikte: AB-UWC Gençlik Liderliği Forumu” düzenlendi.

Form Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Destek Programı kapsamında finanse edilen "UWC'de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı" tarafından , uluslararası ve kültürlerarası bir ortamda barışı teşvik etmek ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendi.

EWC (United World College-Birleşik Dünya Kolejleri) Kıbrıs tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "barış inşasında eğitimin ve gençliğin gücü” vurgulanan, 200'den fazla kişiyi bir araya getiren etkinlik 21-22 Eylül tarihlerinde yapıldı.

Forum, büyükelçiler ile Avrupa Birliği Komisyonu’ndan temsilcilerin ve diplomatik temsilcilik üyelerin de bulunduğu üst düzey bir çok katılımcıyı ağırladı. Bu katılımların, iki toplum arasındaki diyaloğu ve işbirliğini teşvik etmek ve etkinliğin önemini vurgulamak için önemli bir gösterge olduğu belirtilen açıklamada, tüm adadan ve yurtdışından gelen lise öğrencilerinin ve gençlerin, barış inşası süreçlerine dahil edilmelerinin önemi ifade edildi.

-Açılış konuşmalarında eğitimin barış inşasındaki önemi vurgulandı

Etkinlik açılışında, Avrupa Birliği Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, UWC-International, Yönetici Direktör Faith Abiodun ve AB'nin UWC'deki Kıbrıslı Gençler için Burs Programı'ndan öğrenciler, eğitimin barış inşasında bir araç olarak önemini vurgulayan açılış konuşmaları yaptı.

Etkinlikte, katılımcılara dünya çapındaki UWC okullarına katılım deneyimini yaşatan atölye çalışmaları da yapıldı. Katılımcılar, Mülteci Eğitimi üzerine münakaşalara katılmanın yanı sıra dil öğrenmenin toplumlar arası köprü inşa etmekte ne kadar güçlü olduğunu vurgulayan “HADE” gibi interaktif atölyelere katılım fırsatı buldular.

Katılımcı eğitimciler ve diğer profesyoneller, Uluslararası Bakalorya ve UWC okullarındaki yaşam hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatına sahip olurken, UWC’de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı'nın bugüne kadarki etkisini öğrendiler.

-"UWC Mostar: Çatışma Sonrası Bir Toplumda Entegre Bir Okulun Hikayesi” başlıklı panel

İki günlük forumun öne çıkan kısımlarından biri, Bosna-Hersek'teki UWC Mostar'ın kuruluş hikayesini anlatan, çatışma sonrası ve çatışma bağlamlarında barış odaklı eğitime bir model olan “UWC Mostar: Çatışma Sonrası Bir Toplumda Entegre Bir Okulun Hikayesi” başlıklı paneldi.

Panelde yer alan UWC Mostar'ın kurucu üyelerinden Dr. Pilvi Torsti ve mevcut okul müdürü Sonia Rawat, okulun etkisi ve devam eden misyonu hakkında görüşlerini paylaştılar.

UWC Mostar'da eğitim gören bir diğer panelist Aytunç, “Kıbrıs'ta bizi ayıran şeylere odaklanmak yerine ortak kültürel kimliğimizi kucaklamalıyız. Kimlikle olan bu karmaşık ilişki bana adalardaki farklı toplumlar için daha derin bir empati kazandırdı” dedi.

Forum, genç katılımcıların daha barışçıl bir gelecek için fikirlerini ve girişimlerini paylaştıkları, gençliğin değişim için bir katalizör olma gücünü vurgulayan, nesiller ve toplumlar arası bir diyalog içerisinde geçen "gençlik konuşmaları" ile devam etti.

Katılımcılar, barış, eğitim ve sosyal uyum konularındaki düşüncelerini paylaşıp, gelecek eylemler için güçlü bir miras bıraktı. Gençlik forumu katılımcıların ilham verici ve motive edici mesajlarıyla sona erdi.

UWC'de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı'ndan mezun olan Aliki, deneyimlerini paylaşırken, “Barış için Birlikte Forumu için Lefkoşa'ya dönmek bana UWC'nin sadece hareketini genişletmeye odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda toplumlarımızda barışı inşa etmek için çalışırken kişisel gelişime de nasıl önem verdiğini gösterdi” dedi.

Etkinlik, UWC ve Avrupa Birliği'nin barışı ve karşılıklı anlayışı teşvik etme konusundaki kararlılığını ve eğitim ile iş birliğini merkezi araçlar olarak yeniden teyit etti.