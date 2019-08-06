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Barış için yürüyecekler

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs Perşembe günü eş zamanlı yürüyüş düzenleyecek

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06/08/2019

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Barış için yürüyecekler

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs, “Çözüm, Birleşme ve Barış” sloganıyla  perşembe günü eş zamanlı yürüyüş düzenleyecek.

KTÖS Başkanı Emel Tel’in İki Toplumlu Barış İnisiyatifi  Birleşik Kıbrıs adına  yaptığı yazılı açıklamaya göre  perşembe günü saat 19.00’da,  Güney Kıbrıs’ta  OXI  Meydanı’ndan Ledra Sokağı’na, Kuzey Kıbrıs’ta ise  ayni saatte Kuğulu Park’tan  (Girne Kapısı) Lokmacı sınır kapısına  yürüyüş gerçekleştirilecek.

Tel, liderlere ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne ertesi gün teslim edilecek ortak bir karar mesajı vermek ve barış için şarkılar söylemek üzere saat 19.30’da Lokmacı sınır kapısındaki ara bölgede buluşulacağını kaydetti.

Tel, Guterres Çerçevesi temelinde bekleyen 6 konu için stratejik bir anlaşmaya varılması için derhal müzakere masasına dönülmesini talep ettiklerini kaydetti.

 “İki toplum liderini, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözüm, yeniden birleşme ve barış isteyen Kıbrıslı Rum ve Türklerin sesini duymaya çağırıyoruz!” ifadelerini kullanan Tel, “çözüm, yeniden birleşme ve barış” için kararlı ve kesin adımlara ihtiyaç olunduğunu belirtti.

Tel, yürüyüşe tüm toplumu davet etti.

 

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TAGS: Barış için yürüyecekler, haber, kıbrıs,
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