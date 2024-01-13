Barış Kupası KTFF U16 Millilerinin

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U16 Milli Takımı ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu U16 Karması arasındaki Barış Kupası Atatürk Stadı'nda oynandı.

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13/01/2024

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Barış Kupası KTFF U16 Millilerinin

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U16 Milli Takımı ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu U16 Karması arasındaki Barış Kupası Atatürk Stadı'nda oynandı.
Maçın başından itibaren daha etkili oyununu skora da yansıtan KTFF U16 Millileri sahadan 6-0 galip ayrıldı.
İlk yarısı 3-0 sona eren karşılaşmada golleri Ali Kemal Karaca(2), Halit Şakalak, Hasan Ömerpaşa, İbrahim Enes Doyduk ve Mustafa Korkmaz kaydetti.
Karşılaşma sonrasında takımlara kupaları ve sporculara madalyaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve TTFF Başkanı İrfan Davulcular tarafından verildi.

13/01/2024 20:44
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TAGS: Barış Kupası
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