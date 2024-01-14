Barış Kupası'nda dostluk rüzgarı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) arasında U16 kategorisinde Atatürk Stadı'nda oynanan Barış Kupası'nda sahada ve tribünde dostluk görüntüleri vardı.

Karşılaşmayı 6-0 kazanan KTFF U16 Milli Takımı kupanın sahibi olurken golleri Ali Kemal Karaca (2), Halit Şakalak, Hasan Ömer Paşa, İbrahim Enes Doyduk ve Mustafa Korkmaz kaydetti.



İki federasyon tarafından organize edilen karşılaşmayı Miracle Spor TV, 6 kamerayla canlı yayınladı.

KTFF Karması mücadeleye Ali Özinançlı, Baran Çalışkan, Cavit Demiray, İbrahim Doyduk, Çağatay Çetinel, Dursun Kaçar, Rifat Salih Dursun, Hasan Ömer Paşa, Halit Şakalak, Ali Karaca ve Ömer Bayraktar 11’i ile başladı.

Mücadele boyunca Hakkı Duvarcı, Celal Şehsuvaroğlu, Mustafa Korkmaz, Faruk Çeler, Yunus Dilöz, Ahmet Dönmez, Efe Kanat, Yusuf Doğan, Rıdvan Konaç ve Mehmet Kurt, Hüseyin Kızmazoğlu ve teknik ekibinden şans bulan isimler oldular.



Genç yeteneklerin sahada gösterdikleri performans takdir ve alkış aldı. Sporseverler bu organizasyonların farklı ülke takımlarıyla da devamını diledi.