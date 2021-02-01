Barış Manço gideli 22 yıl oldu…

Usta sanatçı Barış Manço'nun vefatının ardından 22 yıl geçti. Barış Manço'nun her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan evi http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresinden sunulan sanal turla online olarak gezilebilecek.

Konserde Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistler ile piyanoda Barış Manço'ya eşlik etmiş Eser Taşkıran yer alacak.

Konser 1 Şubat saat 17.00'de Kadıköy Belediyesi'nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.

BARIŞ MANÇO’NUN YAŞAMI

Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı yıllarında doğduğu için ailesi Mehmet Barış adını verdi.

Üç yaşındayken anne babasının ayrılığından sonra Barış Manço, babası ile yaşamaya başladı. Ortaokulu yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde okuyan Manço, 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak, eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı.

İLK KONSERİNİ 1959'DA VERDİ

1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlayan Manço, 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock'n roll coverları yaparken, Barış Manço'da ilk bestesi Dream Girl'ü bu dönemlerde yaptı ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu. İkinci grubu Harmoniler'de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardı. 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi.

1960'lı yıllarda müzik hayatına atılan Barış Manço, beste yapmaya ve çeşitli gruplarla çalmaya başladı. 1968 başında Kaygısızlar grubu ile çalışmaya başlayan Manço grupla birlikte plak çıkardı. Barış Manço ve Kaygısızlar'ın Sayan'dan çıkardığı, Kol Düğmeleri / Big Boss Man / Seher Vakti / Good Golly Miss Molly parçalarını içeren bu ilk plak 1968'de yayınlayıp oldukça geniş bir popülarite elde etti.

MANÇO, ‘DAĞLAR DAĞLAR' İLE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR TARAFINDA TANINDI

1969 yılı sonunda Kaygısızlar ile yollarını ayıran Manço daha sonra Dağlar Dağları yayınladı. 700.000'den fazla satan Dağlar Dağlar plağı Manço'ya kariyerindeki tek Platin Plak Ödülü'nü kazandırdı.

MANCHOMONGOL DÖNEMİ

Dağlar Dağlar'ın başarısı ile Türk müziği piyasasında büyük ses getiren Barış Manço, 1970'te Türkiye'de ender görülen bir işe imza atıp zaten ünlü olan Moğollar ile güçlerini birleştirme kararı aldı. Grubun adı da “MançoMongol” (Manchomongol) olarak değişti. Barış Manço Moğollar ile “İşte Hendek İşte Deve”, “Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle” ve “Binboğanın Kızı”‘nı kaydetti. “İşte Hendek İşte Deve”, de tıpkı Dağlar Dağlar gibi büyük beğeni topladı ve adını Barış Manço klasikleri arasına yazdırdı.

Manchomongol 1971'in Haziran ayında gruptaki anlaşmazlıklar ve Barış Manço'nun sağlık sorunları nedeniyle dağıldı.

ASKERLİK VE YENİ PLAK

Devam eden yıllarda Kurtalan Ekspres ile müzik yapmaya devam Manço arada askerliğini de bitirdi. 19 ay 26 gün askerlik yapan Manço, bu sürede orduevinde konserler verdi. Askerlikten sonra bir süre sağlık problemleri nedeniyle müzikten uzak kalan Manço, 1978 yılının Haziran ayında Türkiye'ye dönerek yeni plağını hazırlamaya başladı.

‘YENİ BİR GÜN' İLE YENİDEN DOĞUŞ

Barış Manço ve Kurtalan Ekspres 1978 sonuna doğru yayınlanan Yeni Bir Gün adındaki yeni uzunçalarlarının tanıtım konserini 1978 yılının Aralık ayında Şan Sineması'nda verdikleri konser ile gerçekleştirdi.

Yeni Bir Gün, Barış Manço'nun uluslararası kariyer anlamındaki savaşı sırasında ihmal ettiği Türkiye cephesine dönüşünü ve yerini sağlamlaştırmasını sağladı.

Barış Manço, 1979 yılında Yeni Bir Gün adlı şarkısı ile Altın Kelebek Ödüllerinde yılın erkek sanatçısı unvanını kazandı. Bu şarkı ile ayrıca yılın bestecisi, yılın albümü ve yılın düzenlemesi ödüllerini de alırken Kurtalan Ekspres de yılın grubu ödülünü kazandı.

TRAFİK KAZASI SONRASI SAHNELERDEN UZAK KALDI

Aynı yıl Hollanda, Belçika, İngiltere, Almanya'da ve Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin 5. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa ve Magosa'da konserler verdi. Belçika'daki konserden dönerken 24 Ağustos 1979 tarihinde Edirne'de aracının lastiği patladı ve bir otomobille çarpıştı. Kazada bel kemiği çatlayan Manço, boynunda boyunluk belinde çelik korse ile dolaşmak zorunda kaldığından uzun süre sahnelerden uzak kaldı.

80'Lİ YILLARDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Tekrar müzik hayatına dönen Barış Manço, 80'li yıllarda “Sözüm Meclisten Dışarı”, “Estağfurullah… Ne Haddimize!”, “24 Ayar”, “Değmesin Yağlı Boya”, “Sahibinden İhtiyaçtan”, “Darısı Başınıza” isimli albümleriyle popülerliğini artırdı.

Manço bu dönemde “Arkadaşım Eşek”, “Dönence”, “Hal Hal”, “Halil İbrahim Sofrası”, “Bugün Bayram”, “Domates Biber Patlıcan”, “Kara Sevda”, “Can Bedenden Çıkmayınca” ve “Nane Limon Kabuğu” gibi hit şarkılara imza attı.

DÖNEMİN EN BAŞARILI TV YÜZÜ

1988'de Barış Manço'yu başta çocukların olmak üzere herkesin sevgilisi yapacak “7'den 77'ye” programı başladı. TRT'de yayınlanan bu programda TV ekibi 150'den fazla ülkeye gidip, oraları seyircilere tanıttı. “Adam Olacak Çocuk” ile de çocuklara yeteneklerini sergileme fırsatı veren Manço, dönemin en başarılı televizyon yüzü oldu.

MÜZİKTE 40.YIL

Bu dönemden sonra müziğin kalitesinin nispeten azaldığı, özel televizyonların arttığı, reyting kavramının ortaya çıktığı günlerde Barış Manço, kendini hem televizyon, hem de müzik ekranından çekti.

KALP KRİZİ VE VEFATI

Barış Manço, 31 Ocak 1999 gece saat 23:30 civarında İstanbul'un Moda semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hastanesi'nde aynı gece saat 01:30'da hayatını kaybetti.

1991 yılında Devlet sanatçısı unvanı alan Manço'nun cenazesi için devlet töreni düzenlendi. 3 Şubat 1999 tarihinde üzerinde Galatasaray bayrağı da bulunan Türk bayrağına sarılı naaşı Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilerek tören düzenlendi, akabinde Levent Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve Kanlıca'daki Mihrimah Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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01/02/2021 09:47