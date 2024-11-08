Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor!

Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde başrolü canlandıracak isim belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Barış Manço filminin başrolü Ekin Koç oldu.

Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda ise Kızılcık Şerbeti'ni çeken Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç oturacak

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Filmin, 2025 haziran ayında sete çıkacağı öğrenildi.

MÜZİKLE DE İLGİLENİYOR

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde başrol oynayan Ekin Koç oyuncu kimliğinin yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de tanınıyor. Samed Nalbant‘la 2022 yılında kurduğu “DayOff Kolektif” adlı grupla zaman zaman sahne de alan oyuncu, gitar çalıp şarkı söylüyor.

32 yaşındaki Ekin Koç, Üç Kuruş, Bizim İçin Şampiyon, Sana Bir Sır Vereceğim, Uyanış: Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Benim Adım Gültepe, Senden Bana Kalan ve Kurak Günler gibi yapımlarla tanınıyor.

1 Şubat 1999 yılında kaybettiğimiz Barış Manço, Türkiye'de rock müziğin öncüleri arasındadır.

Hazırladığı televizyon programıyla dünyanın pek çok ülkesine giden Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü.

Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, 56 yaşındayken Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.