Barış Murat Yağcı'dan yürek burkan itiraf

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'a giderek deniz tatili yaptı. Bu tatil sonrası bazı konularda uyuşmazlık yaşadığı iddia edilen ikili ayrılık kararıyla herkesi şaşırttı.

İkiliden Yağcı, Katarsis programına konuk oldu. Yağcı, babasıyla ilgili acı bir itirafta bulundu.

Aile yaşantısı hakkında konuşan Barış Murat Yağcı, “Annemle büyüdüm, baba bende bir yaşa kadar olmadı” dedi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ANNESİ OLDU

Bu konuyla alakalı hiçbir zaman isyan etmediği söyleyen Yağcı, "Annem beni bir abla, baba ve anne gibi büyüttü" ifadelerini kullandı.

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28/05/2021 18:07