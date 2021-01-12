Barış Parkuru Dünya 2020 Yılın Performansı Adayı

Haber Kıbrıs-Özel

Mersin ve KKTC arasındaki 1 Eylül Dünya Barış gününde yüzülen “Barış Parkurunun” dünya genelinde tanınması ve resmiyet kazanması amacıyla Dünya Açık Su Yüzme Birliğine (WOWSA) yapılan başvuru kabul edildi. Barış Parkurundaki yüzme geçişi “2020 Yılın Performansı Adayı” olarak gösterildi. İnternet üzerinden oy verme işlemi devam eden yarışmada uluslararası bir kuruluş KKTC ile ilgili bir organizasyonu tanımış oldu.

Organizasyonlar hakemler eşliğinde ve kurallar dahilinde yapıldı

Barış Parkurunda; Yenişehir Belediyesi sponsorluğunda Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Mersin’den KKTC’ye ve KKTC’den Mersin’e ‘Barış’a Kulaç At’ yüzme geçişleri ve Türk milli yüzücü Emre Seven’in gerçekleştirdiği Mersin-Kıbrıs Solo Yüzme Geçiş Denemesi yapılmıştı.

Barış Parkurunda yapılan geçişler ve Mersin-Kıbrıs Solo Yüzme Geçiş Denemesi hakemler eşliğinde yapılmıştı. Channel Swimming Association (Manş Geçişi Organizasyonu) Başkanı ve dünyaca ünlü İngiliz yüzücü Michael Read de Mersin-Kıbrıs Solo Yüzme Geçiş Denemesini gözlemci hakem olarak takip etmişti.



Oy verme işlemi devam ediyor

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin, World Open Water Association’a yaptığı başvuru kabul edildi. Tanımlanan Barış Parkurundaki yüzme geçişi WOWSA tarafından 2020 Yılın Performansları oylamasına da dahil edildi. Barış Parkuru Yüzme Geçişi,12 performans arasında 1347 oy ile şu anda ikinci sırada yer alıyor.

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12/01/2021 09:15