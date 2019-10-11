Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış, huzur ve istikrarı getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde.

Harekatta dün YPG/PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, ‘Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 277 olduğunu da açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.

11/10/2019 09:27