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'Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu'

Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." açıklaması yapıldı.

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13/10/2019
HK

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'Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." 

13/10/2019 08:44
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TAGS: Barış Pınarı Harekatı
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