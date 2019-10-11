Barış Pınarı Harekâtı'nda bir şehit daha!

Konya Valiliği, Suriye'nin Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesine yapılan havan saldırısı sonucu Uzman Onbaşı Yunus Mermer şehit olduğunu duyurdu. Harekâtın üçüncü gününde şehit asker sayısı ikiye çıktı.

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Milletimizin başı sağ olsun” başlığıyla yayımlanan mesajda “Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda 11.10.2019 tarihinde saat 07.30 sıralarında Suriye Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısı neticesinde P. Uzm. Onb. Yunus MERMER şehit olmuştur. Şehidimizin cenaze töreni, ayrıca bildirilecektir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabr-ı cemil dileriz.”

Dünkü çatışmalarda da Sözleşmeli Er Ahmet Topçu şehit düşmüştü. Harekatın üçüncü gününde şehit olan asker sayısı ikiye çıktı.

11/10/2019 14:50