Barış Sel’in davası yine ertelendi!
YAYIN TARİHİ:
12/02/2025
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında geçen yıl mart ayında sahte diploma aldığı gerekçesiyle tutuklanıp ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel, bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkeme, İlk Tahkikat (PI) duruşması için davanın 20 Şubat saat 10.00’a ertelenmesine emir verdi.
Barış Sel ile birlikte üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz de yargıç huzuruna çıkartıldı. Mahkeme İlk Tahkikat (PI) duruşmalarının başlama tarihini 20 Şubat tarihine erteledi.
YAYIN TARİHİ: