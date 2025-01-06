Barış Sel’in Sahte Diploma Davasında Duruşma 13 Ocak’a Ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında teminatla serbest bırakılan dönemin Mağusa Polis Müdürü Barış Sel hakkındaki polis soruşturması tamamlandı. Sel, bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkartıldı. Barış Sel ile birlikte üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz de yargıç huzuruna çıkartıldı. Mahkeme PI duruşmalarının başlama tarihini 13 Ocak tarihine erteledi.