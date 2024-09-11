"Barış Şiirleri ve Müzik Dinletisi" pazartesi akşamı KTTB Lokali'nde yer alacak

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11/09/2024

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"Barış Şiirleri ve Müzik Dinletisi" pazartesi akşamı KTTB Lokali'nde yer alacak

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ortaklığında, "Eylül ayı Barış etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Barış Şiirleri ve Müzik Dinletisi", 16 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Tabipler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Birlik Lokali'nde (Med Club) saat 19.30'da başlayacak programın açılışında Ersen Sururi ve Kayra Sururi müzik dinletisi sunacak.

Şairler Tamer Öncül, Emel Kaya, Zeki Ali, Halil Karapaşaoğlu, Neşe Yaşın, Jenan Selçuk ve Ümit İnatçı’nın  yer alacağı program  Mustafa Tozakı'nın müzik dinletisiyle sona erecek.

11/09/2024 10:35
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TAGS: haber, kıbrıs, Barış Şiirleri ve Müzik Dinletisi
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