Barış Söylemi Havada Kaldı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, Rum Yönetiminin itirazları sonucu KKTC bayrağının F1 Pilotu Vettel'in kaskından kaldırılmasına tepki gösterdi.

Açıklama şöyle

Çok uzun değil bundan iki yıl önce birlikte yaptığımız uluslararası sportif faaliyetlerden dolayı FIA bizleri "Dünya Barış ve Spor Ödülü"ne KKTOK ile CAA olarak aday göstermişti. Üstelik bunu tüm dünyaya kendi basın bültenleriyle duyurmuşlardı.

2022 yılının Bahreyn Grand prix i öncesi formula 1 sporcuları, Ukrayna İle Rusya arasında başlayan savaşı protesto etmek için dayanışmada bulunmuş 4 kez dünya şampiyonu olan Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, savaş nedeniyle Ukrayna bayrağının renklerinden oluşan şerit, barışı simgeleyen işaretler ve "Savaşa Hayır" yazılı bir kask taktı.

Kaskın üstünde "John Lennon'ın Imagine" şarkısının sözleri ve alt bölümde ülkelerin bayrakları da vardı. Bu bayraklardan biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıydı. Fakat Rum otomobil kurumu daha iki yıl önce "Dünya Barış ve Spor ödülü"ne aday gösterilme amacının ne olduğunu unutmuşken, sporcuyu şikayet ederek kaskındaki küçücük bayrağı kaldırtacak kadar güç zehirlenmesi yaşadıklarına maalesef bir kez daha şahit olduk. Barış tek taraflı yapılmaz! Bundan dolayı uluslararası platformlarda barış söylemleri yapan ama gerçekte böyle olmadıklarını her fırsatta gösteren bu sığ düşünceyi üzülerek izliyoruz ve kınıyoruz.

Bu habere tepkiniz:



12/03/2022 18:10