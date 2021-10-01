Barış Tilki, önceden yaptığı eleştirilere açıklık getirdi

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı Barış Tilki, çıktığı televizyon programlarında söylediklerinin arkasında olduğunu, tasvip etmedikleri konuların düzelmemesi durumunda yine kamuoyunu bilgilendireceğini, susmayacağını ama görevini düzgün yapanları

ayırmak gerektiğini belirtti. Tilki, ileriki günlerde gerekirse bunların da isminin açıklayabileceğini vurgulayarak, amaçlarının bağcıyı dövmek olmadığını, üzüm yemek olduğunu kaydetti.

Herkesi aynı kefeye koymadığını ifade eden Tilki, doğru düzgün iş yapanların şevkini ve motivasyonunu kırmamak gerektiğini, amaçlarının bu olmadığını vurguladı.

Barış Tilki, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“21 Eylül salı günü çıkmış olduğum bir programda söylediklerimin arkasında olduğumu, tasvip etmediğimiz konuların düzelmemesi durumunda yine kamuoyunu bilgilendireceğimi, susmayacağımı belirtmek istiyorum.

Çıkmış olduğun tüm ekranlarda ve beyanatlarımda 2017’de yapmış olduğum ihbar ile sektörümüzde olan rüşvetin yani 40 yıllık enkazın yok olduğunu hep vurguladım. Bahsettiğim konular dışında al gülüm ver gülüm ahlaksız konuların olmadığını, hatta işini dört dörtlük yapan şeffaf, ciddi ve bu anlattığım konularda da huzursuz olan müfettişlerimizin de olduğunu, çünkü yaptıkları işin kamu işi ve yerin olduğu bilinci ile hareket ettiklerini gözlemledim.

Bunun için televizyon programındaki konuşmalarımdan aktarılan ve 22 Eylül Çarşamba günü çıkan haberde ‘müfettişlerin denetlenmediğinden dolayı rüşvet döndüğünü konusu’ kesinlikle benim söylediğim konulardan bahsedilmek istendiğini, yani ‘bir okula müşteri göndererek para temin edildiğini’ diğeri ise ‘menfi çıkar elde ettiğini’ vs vurgulamaktı.

Bunun İçin yanlış anlaşılmamasını, doğru düzgün iş yapanların şevkini ve motivasyonunu kırmamamız gerektiğini bilinci ile bu yazıyı yazma ihtiyacının gerekliliğini kamuoyunu duyurmak zorunda kaldığımı bildiririm. Saygılar…”

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01/10/2021 12:53