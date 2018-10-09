Barış ve İnsan Hakları Gazeteciliği Atölye Çalışması yapılıyor
09/10/2018
“İnsan Hakları Gazeteciliği” kitabının yazarı Dr. Ibrahim Seaga Shaw, gazetecilere ve İletişim Fakülteleri’nde görev yapan akademisyenlere yönelik “Barış ve İnsan Hakları Gazeteciliği” atölye çalışması düzenleniyor.
Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, barış gazeteciliği alanında doktora çalışması yürüten gazeteci Vasvi Çiftçioğlu’nun girişimleriyle düzenlenen etkinlik ara bölgede yer alan Dayanışma Evi / Home for Cooperation’da 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı’nın desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen atölye, Basın-Sen işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve katılım ücretsiz olacak.
Gazeteciler İçin Barış Gazeteciliği Atölyesi, Perşembe 10.00-14.00; Akademisyenler İçin Barış Gazeteciliği Atölyesi de Cuma günü 10.00-14.00 saatleri arasında ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde (Home for Cooperation) yapılacak.
Atölyeye katılmak isteyenlerin 0533 862 90 87 numaralı telefondan Vasvi Çiftçioğlu’na ulaşmaları gerektiği kaydedildi.