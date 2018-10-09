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Barış ve İnsan Hakları Gazeteciliği Atölye Çalışması yapılıyor

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09/10/2018

Barış ve İnsan Hakları Gazeteciliği Atölye Çalışması yapılıyor

“İnsan Hakları Gazeteciliği” kitabının yazarı Dr. Ibrahim Seaga Shaw, gazetecilere ve İletişim Fakülteleri’nde görev yapan akademisyenlere yönelik “Barış ve İnsan Hakları Gazeteciliği” atölye çalışması düzenleniyor.

 

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, barış gazeteciliği alanında doktora çalışması yürüten gazeteci Vasvi Çiftçioğlu’nun girişimleriyle düzenlenen etkinlik ara bölgede yer alan Dayanışma Evi / Home for Cooperation’da 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı’nın desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen atölye, Basın-Sen işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve katılım ücretsiz olacak.

 

Gazeteciler İçin Barış Gazeteciliği Atölyesi, Perşembe 10.00-14.00; Akademisyenler İçin Barış Gazeteciliği Atölyesi de Cuma günü 10.00-14.00 saatleri arasında ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde (Home for Cooperation) yapılacak.

 

Atölyeye katılmak isteyenlerin 0533 862 90 87 numaralı telefondan Vasvi Çiftçioğlu’na ulaşmaları gerektiği kaydedildi.

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TAGS: Barış ve İnsan Hakları Gazeteciliği Atölye Çalışması yapılıyor, haber, kıbrıs,
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