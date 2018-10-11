'Barış ve İnsan Hakları Gazeteciliği' tartışılacak

“İnsan Hakları Gazeteciliği” kitabının yazarı Dr. Ibrahim Seaga Shaw, gazetecilere ve İletişim Fakülteleri’nde görev yapan akademisyenlere yönelik “Barış ve İnsan Hakları Gazeteciliği” atölye çalışması düzenleniyor.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, barış gazeteciliği alanında doktora çalışması yürüten gazeteci Vasvi Çiftçioğlu’nun girişimleriyle düzenlenen etkinlik ara bölgede yer alan Dayanışma Evi / Home for Cooperation’da bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı’nın desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen atölye, Basın-Sen işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve katılım ücretsiz olacak. Gazeteciler İçin Barış Gazeteciliği Atölyesi, bugün 10.00-14.00; Akademisyenler İçin Barış Gazeteciliği Atölyesi de yarın 10.00-14.00 saatleri arasında ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) yapılacak.