Barış ve Özgürlük Anıtı tamirine 2 milyon TL ayrıldı

Haber Kıbrıs- Özel

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki Barış ve Özgürlük Anıtı’nın onarım ve çevre düzenleme çalışmaları için Alsancak Belediyesi’ne 2 milyon TL aktardı.

Ataser sosyal medyadan duyurdu

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kaynağın aktarıldığı belgeyi paylaşıp açıklamada bulunarak, anıt projesinin düzenlenmesi ve sağlamlaştırılması çalışmaları için ayrılan 2 milyon TL’nin, dün itibariyle belediyeye aktarıldığını duyurdu.

Proje hazırdı kaynak yoktu

1974 yılında 20 Temmuz Barış Harekatı’nda denizden yapılan çıkarmanın başladığı yerde Alsancak sınırları içinde bulunan ülkenin önemli simgelerinden biri olan anıt, yıllardır ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle kötü durumdaydı.

Beton bloklarında kopmalar meydana gelen, sıvaların düştüğü bağlantı demirlerinin gözüktüğü ve boyalarının döküldüğü anıt için proje hazırdı ancak gerekli kaynak bulunamıyordu.

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24/12/2020 11:00