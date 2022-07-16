Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Barış ve Özgürlük Taekwondo Karate Budo El Sudo/Çirigi, Ayak Yopçagi/Tolyaçagi kırışları önceki gün (CUMA) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde havalandirma sisteminin olmamasından dolayı aşırı sıcakta yarışan gençler sıcağa rağmen Barış ve özgürlük için kırdılar.

Müsabakalara Rekor Denemesi yapmak isteyen bay ve bayan sporcular da katılarak ter döktüler.

Müsabakaları Masterler Öyk Ergin, Ali Uslu, Pınar Akrpınar, Ana Tüysüz yaparken yarışmalarda dereceye girerek Barış Özgürlük Madalyası almaya hak kazananlara ödüllerini

Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori: 1.Hayriye Yamak 2.Nisa Gökkaya 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Elisa Gökkaya 2.Nur Deniz Duran 3.Tuba Şenel

3.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Berinay Babacan 3.Sinem Kaya

4.Kategori: 1.Nisa Gukaeva 2.Zeynep Keskin 3.Spellane Gankama

5.Kategori: 1.Enise Püsküllü 2.Anastasia Korshinova

6.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Naz Ağan

7.Kategori: 1.Gülşah Erfinike 2.Süheyla Bölükbaşı

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori: 1.Daniel Korshinov 2.Sam Norozi 3.Taner Kara

2.Kategori: 1.Muhammed İbrahimzade 2.Münür Püsküllü 3.Sinan Kaya

3.Kategori: 1.Efe Tosun 2.İzzet Tok 3.Hüseyin Yıldırım

4.Kategori: 1.Mustafa Yalçın 2.Ege Salih Babacan 3.Ata Mehmet Aslan

5.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Oğulcan Doğan 3.Barış Erfinike

6.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Vanded Lozani

7.Kategori: 1.Resa Pormohammadi 2.Hasan Colayır

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16/07/2022 18:45