Barış ve Özgürlük Kırış Şampiyonası yapıldı

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20/07/2024

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Barış ve Özgürlük Kırış Şampiyonası yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen  20 Temmuz 2024 Cuma günü  Barış  ve özgürlük kırış Şampiyonası   Aşırı Sıcağa Rağmen Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye  girenlere ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp  temsilcileri  verdiler.

Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner,Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

 

SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

 

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori:     1. Havin Yılmaz                                2. Zeynep Kürekçi

2.Kategori:     1. Melek Ünver                                  2. Hira Kürekçi                     

3.Kategori:     1. Zeliha Arpacıoğlu              2. Daria Shymushevska                    

4.Kategori:     1. Tuvana Yeleğen                 2. İnci Demir 

5.Katagori:     1. Utku Kavin Yeleğen                      2. Dua Rezwan Zaman

6.Katagori:     1. Ela Yağızsoy                                  2. Emine Şahin

7.Kategori:     1. Nihal Yeleğen

8.Katagori:     1. Anna Tüysüz

 

 

ERKEKLER SONUÇLARI                                             

1.Kategori:     1. Yağız Arkın Akalın                       2. Berat Sütçü             3. Şakir Atınç Yağızsoy       

2.Kategori:     1. Ali Arpacıoğlu                   2. Karan Arkın Akalın           3. Mustaa Kemal Çağlar

3.Kategori:     1. Ali Kencebay                                 2. Doruk Dinçer                    

4.Kategori:     1. Doğu Göktürk Yeleğen      2. Emir Erdem                       3. Kerem Kencebay

5.Kategori:     1. Sam Norouzi                                  2. Doğuhan Selmanoğulları

6.Kategori:     1. Hasan Altan

7.Kategori:     1. Özgür Yeleğen

20/07/2024 21:29
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