Barış ve Özgürlük Kupası 19 Temmuz'da başlıyor

Futboltenis Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük günü münasebeti ile Mağusa DAÜ tenis kortlarında Kadınlar ve Erkekler üçlüler kategorilerinde Barış ve Özgürlük Kupası düzenliyor.Futboltenisi Federasyon Başkanı Şevket Songur, müsabakaların 19 Temmuz Salı saat 17:00’da başlayacağını duyurdu.

Futboltenisi Federasyon Başkanı Şevket Songur'un açıklaması şöyle:

20 Temmuz Barış ve Özgürlük günü münasebeti ile Futboltenisi Federasyonu olarak Mağusa DAÜ tenis kortlarında Kadınlar ve Erkekler üçlüler kategorilerinde Barış ve Özgürlük Kupası düzenleniyor. Müsabakalar 19 Temmuz Salı saat 17:00’da başlayacaktır.

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15/07/2022 12:11