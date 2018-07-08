'Barış Yürüyüşü' bu yıl daha hüzünlü

Srebrenitsa katliamı, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor.

Bosna Hersek'te her yıl düzenlenen anma etkinlikleri, bu yıl da binlerce kişinin katıldığı ve 14'üncüsü düzenlenen "Barış Yürüyüşü" (Marş Mira) ile başladı.

Temmuz 1995'te katliamdan kaçanlar, orman yolundan "güvenli bölge" olan Tuzla şehrine ulaşmaya çalıştı. Halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen bu yolda yüz binlerce Boşnak erkek, Sırp askerlerin pususunda hayatını kaybetti.

Seneler sonra bu yol mayınlardan temizlendi. Mayınların temizliği sırasında bazı kurbanların ceset parçalarına ve hayatlarını sonlandırırken üzerlerinde bulunan eşyalara ulaşıldı.

13 kilometrelik orman yolu, "Barış Yürüyüşü" güzergahına dahil edildi. Katılımcılar, bu güzergahı ilk kez bu yıl kullanacak.

Orman yolu boyunca bulunan ve dokunulmayan eşyalarla katılımcılar, soykırımın izlerine tanıklık edecek.

Barış Yürüyüşü

"Barış Yürüyüşü", soykırımın anma törenleri kapsamında 11 Temmuz'da Srebrenitsa şehitliğine varılacak şekilde tersten canlandırılıyor.

Bu yıl 14. kez düzenlenecek yürüyüş kapsamında, farklı ülkelerden binlerce kişi her yıl 8-10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmak için her gün ortalama 35 kilometre yol katediyor.

Geceleri daha önce belirlenen ormanlık alanlardaki konaklama noktalarında geçiren katılımcılara, soykırımla ilgili bilgiler veriliyor ve halk arasında "ölüm yolu" olarak da bilinen bu güzergahtan geçerek hayatta kalmayı başaranlar anılarını anlatıyor.

Srebrenitsa Katliamı

Sırp komutan Ratko Mladic komutasındaki birliklerin ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'yı 11 Temmuz 1995'te işgal etmesi, buradaki Boşnak katliamının da habercisi olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa'da, işgalin ardından Hollandalı askerlere sığınan binlerce Boşnak, Sırp askerlere teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye gitmesine izin verilirken, Boşnak erkekler civardaki ormanlık alanlarda, fabrika ve terk edilmiş binalarda katledilerek toplu mezarlara gömüldü.

Hollandalı askerlere sığınmayıp ormanlık alandan Boşnakların kontrolündeki bölgeye ulaşmayı deneyen binlerce sivil de Sırpların pusuları ve saldırıları sonucu can verdi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü'nün raporuna göre, Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımında en az 8 bin 372 kişi yaşamını yitirdi.

Srebrenitsa kurbanlarının her 11 Temmuz'da anıldığı Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 575 kurbanın kabri var.

Kaynak: TRT Haber, AA