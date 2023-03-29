“Barışın Sesi” isimli çocuk kitabı 3 dilde yayımlandı

ads ads ads ads
29/03/2023

ads
“Barışın Sesi” isimli çocuk kitabı 3 dilde yayımlandı

 Eğitimci ve ilkokul öğretmeni İsfendiyar Pilli tarafından yazılan “Barışın Sesi” adlı çocuk kitabı, Khora Yayınları’ndan çıktı.

Khora Kitabevi’nden verilen bilgiye göre, Türkçe olarak yazılan ve İngilizce ve Yunanca’ya da çevrilen kitap doğa sevgisi, dostluk ve barış mesajları içeriyor.  

Nazen Şansal’ın editörlüğünü yaptığı Barışın Sesi, lise öğrencisi Yeşim Çukurovalı tarafından resimlendi. Peral Onurlap tarafından İngilizceye, Anna Tsangari tarafından Yunancaya çevrilen eserin kapak ve sayfa tasarımı ise Ömer Tatlısu’ya ait.

Barışın Sesi, ilkokul öğrencileri başta olmak üzere her yaştan okura hitap eden, dil becerilerini de geliştiren bir kitap olarak Khora Kitabevi ve tüm kitapçılarda raflardaki yerini aldı.

29/03/2023 11:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Barışın Sesi, çocuk kitabı, kktc
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.