Barış’ın söyledikleri yürek burktu!

Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Katırcı ailesinden Ramazan Katırcı, Filiz Katırcı, Merve Katırcı ve Mert Katırcı hayatını kaybetmişti. Olayda ailesi ile birlikte denize giren fakat vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Barış Katırcı’nın hastanede söyledikleri yürek burktu. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Barış, sürekli annesini soruyor. Ne isten sorusuna ‘Fenerbahçe forması’ ve ‘annem gelsin’ dedi” yazdı. Öte yandan Mağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutulan Barış’ın ailesinin vefat ettiğinden haberi yok. Başkan Sennaroğlu, ziyaretçilerden dikkatli olmasını olmaları yönünde uyardı yaptı.