Barista ve Servis Elemanı Yetiştirme Kursu İçin Başvuru Tarihi Uzatıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi tarafından düzenlenecek olan “Barista ve Servis Elemanı Yetiştirme Kursu” başvuruları 2 Temmuz tarihinde kadar uzatıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Vatandaşı olan ve en az ortaokul mezunu kişilerin başvurabileceği kurs sonunda başarılı olanlara istihdam garantisi sunulacak.

Açıklamada, başvuruların Lefkoşa’da Surlariçi’nde bulunan Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Eğitim Şubesi’ne, Girne’de Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi’ne (OTEM), Gazimağusa’da Akkule Turist Enformasyon Ofisi’ne ve Yeşilyurt’ta Cengizköy Turist Enformasyon Ofisi’ne yapılabileceği bildirildi.

Kursun haftanın altı günü yüzyüze eğitimle üç hafta süreceğinin duyurulduğu açıklamada, kursa katılımın zorunlu olacağı açıklandı.

Açıklamada, kurs ile ilgi bilgi için 2278153-2281809-2289629 (129-131-134-136) numaralı telefonlara başvurulabileceği de kaydedildi.

Müraacatta İstenen Belgeler ise şöyle:

“KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilmek sureti ile), diploma fotokopisi (aslı ibraz edilmek sureti ile), Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis veya yüz kızartıcı suçlardan mahkum olunmadığını gösteren sabıka kayıt belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf”

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18/06/2021 14:03