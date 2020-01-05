Bariyer çakma çalışmaları sürüyor

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05/01/2020

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Bariyer çakma çalışmaları sürüyor

Karayolları Dairesi tarafından Lefkoşa - Gazimağusa bölünmüş yolu üzerinde başlatılan bariyer çakma çalışmaları devam ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışmalar süresince bu yolu kullanacak sürücülerin trafik uyarı işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

Açıklamada, “Karayolları Dairemiz hazır olan projeleri çerçevesinde kaynak ulaştırıldıkça trafik güvenlik ve yol bakım tamir çalışmaları devam edecektir” denildi.

05/01/2020 11:06
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TAGS: Bariyer çakma çalışmaları sürüyor, haber, kıbrıs,
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