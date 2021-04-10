Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

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10/04/2021

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Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde,  Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada KD 338 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refujedeki beton bariyerlere çarptı ve ardından araç alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.  Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve yanındaki yolcunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor . Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10/04/2021 16:34
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TAGS: araç yangın, lefkoşa, girne
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