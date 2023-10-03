 Barkodları kesilmiş çok sayıda ilaç bulundu

Gönyeli-Alayköy Belediye ekipleri, bugün saat 13:30 sıralarında Alayköy-Yılmazköy arasında kalan bölgede barkodları kesilmiş çok sayıda ilaç tespit etti. Belediye ekipleri durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, bulunan ilaçları incelemeye aldı. İlaçların kim tarafından bölgeye atıldığı araştırılıyor.