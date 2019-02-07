Barnes maç ortasında takas oldu... LeBron çıldırdı!

NBA'de takasın son gününde takımlar arasında büyük pazarlıklar son hız devam ediyor. Hatta bu görüşmeler o kadar yoğun ki bazen bir sporcu oynadığı maçın ortasında takas edilebiliyor. (!)

Dallas Mavericks de Harrison Barnes'ı Sacramento Kings'e gönderdi. Ancak Dallas'ın açıklamayı deneyimli oyuncu sahada ter dökerken yapması NBA dünyasında büyük bir tepkiye neden oldu.

Hornets karşısında 25 dakikada 10 sayı üreten 26 yaşındaki yıldız Justin Jackson ve Zack Randolph karşılığında takas edildi. Takas açıklamasının ardından Barnes 4. çeyrekte tekrar oyuna girmezken yedek bankında oturması da tartışma yarattı.

Takasın zamanlamasına büyük tepki gösterenlerden biri de LeBron James oldu. James Instagram hesabında aşağıdaki açıklamayı yayınladı:

"Şimdi tahmin edeyim, bu yapılanda sorun yok çünkü kulüp için en doğrusunu yapmak zorundaydılar değil mi? Bu adamı sahada oynarken ve hiçbir fikri yokken takas ettiler."

"Suçlu aramıyorum, bu bir iş ve en doğru olduğun hamleyi yaparsın. Ama bir oyuncu takımdan ayrıldığında ya da takas edilmek istediğinde nankör ve bencil bir oyuncu olur; onlar seni takas edip, serbest bırakıp, takımdan kestiğinde en iyisini yapmış olur hikayesi değişmeli."

NBA'de son dakika takasları ise şöyle gerçekleşti: Phoenix Suns, Tyler Johnson ve Wayne Ellington'ı alırken karşılığında Ryan Anderson'ı Heat'e yolladı.

Milwaukee Bucks, Thon Maker'ı Pistons'a yollarken karşılığında Stanley Johnson'ı aldı.

Houston Rockets, Iman Shumpert'ı üç takımlı takasla aldı. Bu takas sonucu Alec Burks, Cavs'ten Kings'e geçti. Cavaliers ise Brandon Knight, Marquese Chriss ve lotarya korumalı 2019 draftı 1. tur seçim hakkı aldı.

Washington Wizards, Otto Porter'ı Chicago Bulls'a yolladı ve karşılığında Bobby Portis, Jabari Paker ve 2023 2. tur draft hakkı elde etti.

New Orleans Pelicans, Markieff Morris ve 2. tur pick'i karşılığında Wesley Johnson'ı Wizards'a gönderdi.