Barolar Birliği Başkanı Esendağlı: Muhaceret ve ikamet konularında yeni yasal düzenleme yapılmalı

İrfan Gündüzler

Son yıllarda ülkede yaşanan ciddi suç oranlarının artması toplumun tüm kesimlerini rahatsız ediyor.

KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı konuyla ilgili olarak Haber Kıbrıs’a konuştu, görüşlerini dile getirdi.

“Artan suç olaylarına, yargının cezaları yükselterek verdiği sert refleks de çözüm getirmekten uzaktır.” Diyen Esendağlı, Muhaceret ve ikamet konularında mutlaka yeni yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Esendağlı’nın açıklaması şöyle:

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN HUZURU BOZULUYOR”

Bu ülkede bunca yıldır, ciddi bir muhaceret denetimi uygulanmamıştır. Her isteyen kişi, rahatça ülkeye giriş yapmakta ve yasal bir statüsü olmaksızın yıllarca ülkede kalabilmektedir. Bu denetimsizlik, ülkedeki fiili nüfusun hem sayısal hem de nitelik olarak tespitini imkansız kılmaktadır. Devletin ülkeye ancak yasal bir statü/amaçla giriş yapılmasını ve bu amaç/statüye uygun olarak ülkede bulunulmasını sağlamak yönünde yıllardır gösterdiği umursamazlık, toplumun can ve mal güvenliğinden ciddi şekilde endişe etmesine; kriminal olayların gün be gün tırmanmasına; sosyal yapının kötü bir şekilde evrilmesine sebep olmakta; Kıbrıs Türk Toplumu’nun huzurunu bozmaktadır.

“YENİ SUÇLARIN İŞLENMESİ ENGELLENEMİYOR”

Artan suç olaylarına, yargının cezaları yükselterek verdiği sert refleks de çözüm getirmekten uzaktır. Çünkü suçun altında yatan sebepleri tespit ve tahlil edip suçun gerçekleşmesini önlemek yönünde tedbir alınmadıktan sonra; yargının önüne her gelen suçluya ağır cezalar kesmesi, yeni suçların işlenmesini engellememektedir. Özellikle son yıllarda mahkemelerde verilen cezaların miktarıyla, işlenen suç sayısında adeta paralel bir artış yaşanması, bunu açıkça ortaya koymaktadır.

“MUHACERET VE İKAMET KONULARINDA YENİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI”

Vatandaşlık ve göç konusunda, özellikle toplumsal yapıyı ve ülkenin kaynak ve imkanlarını dikkate almaksızın uygulanan politikaların ciddi ve kalıcı birçok soruna yol açtığı da söylenmelidir. Pek çok sosyal komplikasyonun yanısıra özellikle devletin en önemli kamusal görevlerinin başında gelen sağlık ve eğitim hizmetlerinin, trafik ve altyapının ülke nüfusu karşısında yetersiz kaldığı açıkça ortadadır. Muhaceret ve ikamet konularında mutlaka yeni yasal düzenlemeler yapılması, denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir.

“POLİS TEŞKİLATI ANA GÖREVİNİ YERİNE GETİREMİYOR”

Özellikle Kamu güvenliği açısından hayati bir fonksiyona sahip olan Polis Teşkilatı, bu ana görevini layiki ile yerine getirmekten her geçen gün uzaklaşmaktadır. Nüfus artışıyla uyumsuz bir şekilde polis sayısının gerekenin çok altında kalmasının yanısıra; teşkilattaki yozlaşma, gruplaşma, husumet, terfi, nakil ve görevlendirmelerde yaşanan adaletsizlik, standartsızlık, bunun sonucunda ortaya çıkan verim düşüklüğü gibi sorunların aşılması için ciddi ve kararlı bir devlet politikasına, iradeye ihtiyaç vardır.

29/08/2022 10:56