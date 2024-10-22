Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı: ''Davanın Anlamlı İlerleyebilmesi İçin Yeni Rapor Bekleniyor''

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, 12 Haziran'da mahkemede sunulması beklenen yeni raporun davanın ilerlemesi açısından önemli olduğunu belirtti. Esendağlı, mahkemenin mevcut raporlarla tatmin olmayıp yeni bir rapor istediğini ve bu raporun gelmesiyle davanın anlamlı bir ilerleme kaydedeceğini düşündüklerini ifade etti.

Günün geri kalanında usul ve prosedürel işlemlerin, tahliye taleplerinin değerlendirilmesi ve tutukluluk hallerine ilişkin kararların alınacağını aktaran Esendağlı, daha fazla önemli bir gelişme beklenmediğini söyledi.

Esendağlı ayrıca, sahte ruhsat ve iskan belgeleriyle ilgili olarak belediyenin sorumlu kamu görevlileri hakkında başlatılan soruşturmanın iddianame aşamasına geldiğini duyurdu. Bu iddianamenin dosyalanmasından sonra, olası kasıtla ilgili hukuki argümanların değer kazanacağını ve iki davanın birleştirilerek yürütülme ihtimalinin söz konusu olduğunu ekledi.

2 yıl tutukluluk süresiyle ilgili endişelere de değinen Esendağlı, mevcut mevzuata göre tutukluluğun 2 yılın sonunda devam edebileceğini, ancak bunun için mahkemenin belirli koşullar arayacağını belirtti. Kamu görevlilerine yönelik dava dosyasının birleştirilmesinin, tutukluluğun uzatılmasına zemin oluşturabileceğini vurguladı. Davanın önümüzdeki 3,5-4 ay içinde netleşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.