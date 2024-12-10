Barolar Birliği: İnsan haklarına saygı, barış, eşitlik ve adaletin temelidir

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, insan haklarına saygının, barış, eşitlik ve adaletin temeli olduğunu belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, insanlığın ortak değerleri olan hak, özgürlük ve adaleti bir kez daha hatırlıyor ve savunuyoruz” denilerek, 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, her bireyin doğuştan gelen haklarını güvence altına almak için bir rehber olduğu ifade edildi.

Yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce ve ifade özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, çalışma hakları, çevre hakkı, adil yargılanma hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı ve toplumsal eşitliğin, insan onurunun ayrılmaz parçaları olduğu kaydedilen açıklamada, bu hakların ancak hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığıyla korunabileceği belirtildi.

-“Adil bir toplumun temel taşı olan hak ve özgürlükleri korumak hepimizin görevidir”

İnsan hakları ihlalleri, hukuksuzluk, ifade özgürlüğüne müdahaleler, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, çevre tahribatı ve sosyal adaletsizliklerin bugün hâlâ varlığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, “Bu ihlallere karşı durmak, adil bir toplumun temel taşı olan hak ve özgürlükleri korumak hepimizin görevidir” denildi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin, insan haklarını her alanda savunmaya, yargı bağımsızlığını korumaya, hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye ve herkes için adaletin tesisine yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulanan açıklamada, insan haklarının eksiksiz yaşandığı, eşit, adil ve özgür bir dünya için dayanışmanın büyütülmesi çağrısı yapıldı.