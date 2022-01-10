Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği’ni ziyaret etti

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ı ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden verilen bilgiye göre, Hasan Esendağlı’ya, As Başkan Av. Erdaş Erbilen, Konsey üyeleri Av. Evrim Eminağa ve Av. Çağan Özatay eşlik etti.

Yeni seçilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’a ise, Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun, Genel Sekreter Av. Veli Küçük Sayman, Av. Gökhan Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Hicran Kandemir eşlik etti.

Görüşmede, “meslek örgütleri arasında geçmişe dayanan ikili ilişkilerin yeni dönemde artırılarak devamının sağlanması ve geliştirilmesi” konusundaki görüş birliği vurgulandı.

Açıklamada, “meslek örgütü çalışmalarında tarafların birbirlerinin tecrübesinden yararlanması, yakın, sıcak ve eşit düzeyde ilişki kurulmasının sağlanması, ortak fayda için birlikte mücadele edilmesi hususlarında da hem fikir olunduğu” ifade edildi.

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10/01/2022 20:26