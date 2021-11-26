Barolar Birliği: Tutukluluk koşulları insanlık dışı muameleye yol açıyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Merkezi Cezaevi’ndeki tutukluluk koşullarının insanlık dışı olduğunu savundu.

Açıklama şöyle:

Hali hazırda uluslararası kabul gören insan hakları standartlarının çok altında olan Merkezi Cezaevi’ndeki tutukluluk koşulları, Merkezi Cezaevi’nde ortaya çıkan covid vakalarından sonra daha da vahim hale gelmiştir.

Son zamanlarda, cezaevinde özgürlüğünden mahrum olan kişiler avukatları ile dahi görüşmemektedir.

Bundan daha vahim olan durum ise, yargılanması başlayıncaya kadar mahkeme tarafından cezaevine gönderilen kişilerin, cezaevi yerine polis karakollarındaki hücrelerde tutuklu kalmasıdır. Bu durum mahkeme emrine saygısızlıkla beraber, özgürlüğünden mahrum olan kişiler için insanlık dışı muamele oluşturabilecek düzeydedir. Polis Karakollarındaki hücreler kısa süreli tutuklamalar için tasarlanmış yapılardır. Söz konusu hücrelerde tutkular:

Kırık dökük betonun üzerinde yatmakta;

Çok temel ve aynı gıdalarla beslenmekte;

Çocuklar ve yetişkinler bir arada kalmakta;

Dışarısı ve avukatlarıyla sınırlı görüştürülmekte veya hiç görüştürülmemekte;

Kişisel temizlik için gerekli olan duşlar yeterli hijyene sahip değildir;

Eğitim hakkı olan çocukların bu hakkı yerine getirilmemektedir.

Hücreler gün ışığı almayan ve yeterli havalandırmaya sahip olmayan, dar alanlardır;

Hücrelerde zaman zaman kapasitesinin üzerinde insan kalabilme ihtimali vardır;

Tutuklu olan kişiler açık havaya çıkartılmamaktadır;

Cezaevinde olan psikolog hizmeti hücrelerde sağlanmamaktadır.

Bu listeyi uzatmak çok rahatlıkla mümkündür. Tüm bu yaşananlar için covid salgını da bahane olarak gösterilmemesi gerekmektedir. Söz konusu salgın uzun bir süreden beri var olup yetkililerin gerekli önlemleri almak için yeterli zamanları vardı.

İnsanlık dışı ve/veya alçaltıcı muamele Anayasa’nın 14.3 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi ile yasaklanmıştır. Bu tür muameleler kayıtsız koşulsuz bir yasak olup hukuki olarak meşru kılınması da mümkün değildir.

Tüm bunlar ışığında yetkililerin insanlık dışı ve/veya alçaltıcı muameleye son vermeye çağrı yaparız.

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26/11/2021 16:20