Dünyanın en zenginlerinden Baron' Jacob Rothschild öldü!

Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild ailesinin ferdi Lord Jacob Rothschild, öldü mü, soruları hız kazandı. Yahudi baron Jacob Rothschild neden öldü, soruları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Dünyanın en zenginlerin Lord Jacob Rothschild öldü mü? Lord Jacob Rothschild kimdir? Jacob Rothschild kaç yaşında? İşte hayatı.

Rothschild öldü mü, sorusu gündem oldu. Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild ailesinin ferdi Lord Jacob Rothschild'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Lord Jacob Rothschild, Rothschild ailesinin önemli bir figürüydü ve ailenin mirasının bir parçası olarak finans ve iş dünyasında önemli bir rolü vardı. Peki, Lord Jacob Rothschild kimdir? Jacob Rothschild kaç yaşında, nereli ?

LORD JACOB ROTHSCHİLD KİMDİR?

Rothschild ailesi, finansçı ve Rothschild bankacılık ailesinin üyesi ve lideri olarak tanınan Lord Jacob Rothschild'in 87 yaşında vefat ettiğini duyurdu. Rothschild ailesinin lideri olarak bilinen Jacob Rothschild öldü.

Jacob Rothschild, 4. Baron Rothschild, OM, GBE, CVO, FRCA İngiliz bir yatırım bankacısı ve önde gelen Rothschild bankacılık ailesinin bir üyesidir. Ayrıca Yahudi Politika Araştırmaları Enstitüsü onursal başkanıdır. Jacob Rothschild, 29 Nisan 1936 tarihinde Berkshire, İngiltere'de bir Yahudi aile olan Victor Rothschild, Barbara Judith Hutchinson çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Nathaniel Charles Jacob Rothschild'dir. Eton Kolejinde eğitim aldı. Rothschild kelimesi Almanca "kırmızı kalkan" demektir. Rothschild ailesinin ilk dedesinin dükkânında kırmızı bir kalkan asılıydı. Ailenin adı buradan gelmektedir. Kalkan, ailenin armasının ortasında da görülmektedir. Bu soyad Almanya'da epey yaygın olsa da sahiplerinin çoğu bu aileyle bağlantılı değildir.

Jacob Rothschild, 4. Baron Rothschild, OM, GBE, CVO, FRCA İngiliz bir yatırım bankacısı ve önde gelen Rothschild bankacılık ailesinin bir üyesidir. Ayrıca Yahudi Politika Araştırmaları Enstitüsü onursal başkanıdır. Jacob Rothschild, 1961 yılında Serena Dunn Rothschild ile evlendi. Eşi 2019 yılında vefat etti. Nathaniel Philip Rothschild (d.1971), Hannah Rothschild (d. 1962), Emily Magda Rothschild Freeman-Attwood (d. 1967), Beth Matilda Rothschild Tomassini (d. 1964) adlarında çocukları oldu.

ROTHSCHİLD AİLESİ

Rothschild Avrupa'nın merkezlerinde bankalar kuran Yahudi kökenli Alman bir ailedir. Ailenin Avusturya ayağının beş nesli 1816 yılında Habsburg İmparatoru II. Francis tarafından miras sistemiyle geçen baronluk verilmesiyle Avusturya soylusu ilan edilmiştir. Ailenin İngiliz ayağı ise Kraliçe Victoria'nın izniyle Avusturya'da sahip oldukları Baron unvanını İngiltere'de de kullanma olanağına kavuşmuştur. 19. yüzyıl boyunca ailenin, en büyük özel ve modern tarihin en büyük servetini oluşturduğu öne sürülmektedir.

18. yüzyıl boyunca Rothschild ailesi dünya para birimlerinin çoğunun arkasındaki istikrar sağlayıcı güçtü ve bunu yaparken iyi para kazandılar. Rothschild hanedanlığının zirvesindeyken, dünyanın gördüğü en zengin aileydiler. Bununla birlikte pek çok hikâye ortaya çıktı. Rothschildler finansal ağırlıklarını Birleşik Krallık'ın arkasına koyarak Napolyon Savaşlarının kaderini belirlemişlerdi.

'İSRAİL'İ BİZ KURDUK' İTİRAFI

Rothschild'in ölümünün ardından 2017 yılında verdiği röportaj tekrar gündeme geldi. Dünyanın en zengin ailesi olarak bilinen Rothschild Ailesi'nin 'baronu' Jacob Rothschild'in İsrail'in kuruluşuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Filistin topraklarını Yahudi işgaline aşan 67 kelimelik 'Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılı öncesi bir röportaj veren Rothschild, ailesinin Filistin topraklarının Yahudilere verilmesi için nasıl çalıştığını anlatmıştı.

Rothschild, röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yahudi devletinin kurulması aslında Doğu Avrupa'da başlayan bir hareketti. Ancak bu hareketi kim yönetecek belirtilmemişti. 'Rothschild ailesi bununla ilgilenmeli' dediler. Amcam 2. Baron Walter Rothschild, İngiltere'de yaşıyordu ve siyonistti. O nedenle mektup ona gönderildi. Bir Yahudi devletine ulaşmamızın 3 bin yıl sürdüğü düşünülürse bu deklarasyon Yahudi halkı için olağanüstü bir an. Elimize geçen fırsatın en inanılmaz parçası. Bu binlerce yıldır Yahudilerin yaşadığı en iyi olay. 1960'dan beri kendimi İsrail'e tam olarak adamış durumdayım."

ROTHSCHİLD AİLESİNİN ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

De Beers ve Rio Tinto en çok tanınan ve bilinen şirketleridir.