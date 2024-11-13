BAROYU YIPRATMAK KİMSEYE BİR ŞEY SAĞLAMAZ. TOPLUMSAL HER KONUDA BARO BİR BÜTÜN OLARAK ORADADIR. UZUN BİR ARADAN SONRA, SÖZÜ DİNLENEN, DANIŞILAN, BİRLEŞTİRİCİ, TOPLUMSAL OLAYLARA DUYARLI, ÖZGÜRLÜKLERE BÜTÜNÜYLE SAHİP ÇIKAN BİR BARO VAR KARŞIMIZDA…

AVUKATLIK MESLEĞİNİN SAYGINLIĞI DA SON DÖNEMLERDE BARO VE İLÇELERDEKİ BARO YÖNETİMLERİ İLE YÜKSELMEKTE, TOPLUMLA DAHA İYİ İLİŞKİLER KURABİLMEKTE. BUNUN KIYMETİNİ EN ÇOK AVUKATLARIN KENDİSİ BİLMELİ…

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, güçlü yapısı ise, son dönemlere damga vuran örgütlerimizden biri. Örgütlü hareket etmenin sadece meslek grubuna değil, ülkeye de faydasını gördüğümüzü söylemek mümkün. Nitekim, yaşadığımız bir çok kötü olayda, baro tamamlayıcı bir unsur olarak öne çıktı

Çocuklarımızı kaybettiğimiz İSİAS Otel yöneticilerinin yargılanması sürecinde, Türkiye barolar Birliği ve Türkiye Adalet Bakanlığı ile aileler arasında köprü olmayı başaran Baro yönetimi, bir an olsun ailelerimizi yalnız bırakmadı

Aynı şekilde, emlak sektörü üzerinden başlayan baskı ve tutuklamalarla devam eden süreçte yine Barolar Birliği bir bütün olarak sektörlerin yankında yer aldı, ekonomik örgütlerle ortak bir çaba harcamanın formülünü buldu

Elbette, ülkemizde çok sayıda sorun yaşamaktayız. Özellikle demokrasi mücadelesi ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik siyasi adımların karşısında da baro var. Bir çok gazeteci, düşünce ve fikir insanının yanı sıra, sivil toplum örgütlerinin yanında durmayı başarabilen bir baro izliyoruz…

Baroyu yıpratmak kimseye bir şey sağlamaz. Toplumsal her konuda baro bir bütün olarak oradadır. Uzun bir aradan sonra, sözü dinlenen, danışılan, birleştirici, toplumsal olaylara duyarlı, özgürlüklere bütünüyle sahip çıkan bir baro var karşımızda…

Üstelik, sadece Kıbrıs Türk Barolar Birliği merkez yönetimi değil, ilçelerdeki barolarla birlikte uyum içerisinde… Uzun yıllardır gazetecilik yapan biri olarak, bu bütünleşmeyi görüyorum. Yıpratmak kolaydır, sahip çıkmak zordur. Ben, avukat camiasının da en geniş şekliyle örgütlerine sahip çıktığını görebiliyorum

Eski alışkanlıkları ile isimsiz mektuplar, adressiz öfkeler, medya üzerinden kamuoyuna servis edilmeye çalışılıyor. Benzer tepkiler bizlere de ulaşmakta. Ama dediğim gibi, yukarıda da anlattım… Avukatlık mesleğinin saygınlığı da son dönemde baro ile birlikte yükselmekte…

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü ve saygın kurumlarından biri olarak, hukukun üstünlüğünü savunmakta ve mesleki etik ilkelerine sadık kalarak toplumun adalet arayışına rehberlik etmektedir. Bu gözle görülür bir gerçektir…

Ancak son dönemde sahte, isimsiz mektuplar ve asılsız iddialarla bu önemli kuruma yönelik saldırılar gerçekleştirildiği gözlemleniyor. Bu tür girişimlerin, sadece Barolar Birliği’ne değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın tüm hukuk sistemine ve adalet mekanizmasına zarar verme ihtimali vardır

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, demokratik bir toplumun en temel değerlerinden biridir. Barolar Birliği’nin yıpratılmasına yönelik girişimler, aslında tüm hukuk sistemine ve toplumun adalet duygusuna bir saldırı niteliğindedir.

Bu tür ithamların hukukun üstünlüğünü zedeleme riski taşıdığını belirtmek gerekiyor. Sahte ve isimsiz mektupların, dedikoduların yaratacağı güvensizlik ortamı, yargıya duyulan saygıyı azaltabilir ve bu da adaletin sağlanmasını güçleştirir.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin itibarını hedef alan bu tür saldırılar, kısa vadede belirli kişisel tatminler sağlasa da, uzun vadede KKTC toplumunun adalet arayışına ve hukuk sistemine zarar verir. Barolar Birliği, bağımsız yargının da en büyük güvencelerinden biridir

Bu nedenle, toplum olarak sahte iddialar karşısında uyanık olunmalı, bağımsız yargıya ve Barolar Birliği’ne duyulan güven korunmalıdır. Unutulmamalıdır ki, adaletin zedelendiği bir toplumda, toplumsal barış da zayıflar. Bağımsız Hukuk mekanizması, toplumsal barışın teminatıdır

Barolar Birliği gibi kurumlara karşı yöneltilen ithamlar, sağlam delillerle desteklenmediği sürece, itibar suikastı niteliğinde kabul edilmeli ve topluca reddedilmelidir. Avukatların birlik ve bütünlüğü toplumsal uzlaşıya ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde çok önemlidir…

NOT: SAAT 11'DE Erhan Arıklı ÖNEMLİ BİR BASIN TOPLANTISI DĞÜZENLEYECEK VE İSTİFA EDECEK... DETAYLARINI ANLATACAĞIM...