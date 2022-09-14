Bartholomeos’a “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından fahri doktora unvanı verildi

Fener Rum Patriği Bartholomeos’a, “Kıbrıs Üniversitesi” Felsefe Bölümü tarafından fahri doktora unvanı verildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, törenin Fener Rum Patrikhanesi’nde gerçekleştiğini ve Bartholomeos’un, törendeki konuşmasında diyaloğun önemine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Bartholomeos, diyaloğun reddedilmesinin insanlık ve halklar için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

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14/09/2022 10:58