Bartın'da maden ocağında patlama: 14 can kaybı

Bartın'da meydana gelen maden patlamasında 14 işçi hayatını kaybetti, 21 işçi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel sevk edildi.

Patlamaya ilişkin son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, "14 vatandaşımız hayatını kaybetti, 21 işçi yaralandı" dedi.

BAKAN YANIK: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ BÖLGEDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasra'daki maden kazasında psikososyal destek ekiplerinin derhal bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Sorumlu Bakanlıklardan biri olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Olayın nedenine ilişkin inceleme de sürüyor. Patlamanın trafo kaynaklı olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili AFAD bir açıklama yaptı ve patlamanın nedeninin trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığı belirtildi. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmiştir" denildi.

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: NTV

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14/10/2022 23:00