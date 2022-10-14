Bartın'da maden ocağında patlama: 2 can kaybı 20 yaralı

Bartın'da meydana gelen maden patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 20 işçi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamaya ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var" dedi.

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

MADEN-İŞ SENDİKASI: TRAFO KAYNAKLI GRİZU PATLAMASI

Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, patlamanın yaşandığı maden ocağında vardiya sırasında 100 işçinin olduğunu, patlamanın meydana geldiği bölümde çalışan 47 işçiden 12'sinin çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Yeşil, patlamanın nedenine ilişkin ise "trafo kaynaklı bir grizu patlaması" ifadesini kullandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

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14/10/2022 21:57