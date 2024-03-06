Bartın'da nesli tehlike altındaki Kafkas şeritli semenderler tespit edildi

ads ads ads ads
06/03/2024

ads
Bartın'da nesli tehlike altındaki Kafkas şeritli semenderler tespit edildi

Bartın'da yağmur suyu birikintisi olan süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altındaki Kafkas şeritli semenderleri bulundu.

Kent merkezinde bir kamu kurumu çalışanları, bahçedeki yağmur suyu bulunan süs havuzunda farklı bir semender türü fark etti.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, havuzda süs kayalarının altındaki ve sudaki semenderleri ağ yardımıyla yakalayarak kavanozda inceledi.

İncelemede, türün, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu tespit edildi.

Buradaki yaklaşık 30 semenderin havuzda doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesinin sağlanacağı, ayrıca alanda güvenlik kamerası sayısının artırıldığı bildirildi.

06/03/2024 10:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: bartın, haber
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

Evlatlık olduğunu öğrendi, 47 yıl sonra gerçeğin peşine düştü!

HK TÜRKİYE

İzmir'de yaşayan Güler Güven (48), 47 yıl önce 1 yaşındayken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yalnız başına dolaşırken bulundu. Ailesinden kimseye ulaşılamayınca önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na, sonra da kendisini yetiştiren aileye verilen Güven, 22 yaşında evlatlık olduğunu öğrendiğini belirterek, "Günlerce ağladım. Ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden beni bıraktılar ya da kayboldum mu kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum." dedi.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.