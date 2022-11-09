Bartın'daki maden patlamasında ihmaller zinciri

Amasra’daki maden patlamasına ilişkin Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı fezlekenin ayrıntıları ortaya çıktı. Tespitler bir ihmaller zincirine işaret ediyor. Fezlekeye göre patlama öncesi dedektörler yüksek metan nedeniyle 355 kez alarm verdi

Bartın Emniyeti'nin maden patlaması raporunda ihmaller sıralandı.

42 madencinin yaşamını yitirdiği maden patlamasına ilişkin Bartın Emniyet Müdürlüğü 235 sayfalık fezleke hazırladı.

Patlama öncesi metan gazındaki yükselişe dikkat çekilen fezlekede sistemler 355 uyarı vermesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Fezlekesi'nde şu ifadeler yer aldı:

''Metan gazı değerlerinin patlama anına kadar toplamda yüzde 1 ikaz seviyesini 85 kez geçtiği, yüzde 1.5 alarm seviyesini 5 kez geçtiği, karbonmonoksit değerlerinin patlama anına kadar ikaz seviyesini 60 kez geçtiği, havalandırma vantilatörü değerlerinin 53 kez ikaz verdiği belirlendi''

''HAVALANDIRMA FANI ARIZALI''

Fezlekede madendeki havayı tazeleyen ve metan gazını tahliye eden havalandırma fanının arızalı olduğu tespitine de yer verildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü hazırladığı raporda “Patlamanın gerçekleştiği kısmında bulunan fanın çalışmadığı, bir gün öncesinden itibaren sürekli uyarı ve alarm kayıtlarının olmasına rağmen tamir edilmeden patlatma yapıldığı tespit edilmiştir” açıklamasına yer verdi.

Fezlekede oksijen maskesi takma eğitimini almadığı halde kağıt üzerinde almış gibi gösterildiğini söyleyen bir madencinin ifadesi de aldı.

Patlama ile ilgili soruşturma kapsamında aralarında müessese müdürünün de olduğu 9 şüpheli taksirle adam öldürme suçlaması ile tutuklanmıştı.

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09/11/2022 18:18